دنيا سمير غانم تحتفل بعيد الأب بكلمات مؤثرة لوالدها الراحل

المصدر: وكالات

أهدت النجمة المصرية دنيا سمير غانم كلمات مؤثرة لوالدها الفنان الراحل سمير غانم، بمناسبة عيد الأب الذي يوافق الـ21 من يونيو من كل عام.

ونشرت دنيا صورة لوالدها عبر حسابها في "إنستغرام"، وكتبت: "كل سنة وأنت طيب يا أجمل أب ورجل في العالم، بحبك أوي وبشكرك على كل الذكريات الحلوة اللي شفناها معاك، كلها حب وضحك ودلع وسعادة وحنية وطيبة واهتمام وتشجيع.. بحبك أوي، ربنا يرحمك ويسعدك يا بابي".

وتوفي الفنان المصري سمير غانم عن عمر يناهز الـ 84 عاماً، بعد مروره بأزمة صحية دخل على إثرها العناية المركزة بأحد المستشفيات المصرية.