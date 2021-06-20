بريطانيا تسمح بإقامة حفلات الزفاف للمرة الأولى بعد الجائحة

المصدر: أ ف ب

أعلنت الحكومة البريطانية الأحد أنها ستسمح بإقامة حفلات الزفاف غير الدينية في الأماكن المفتوحة في انكلترا وويلز للمرة الأولى منذ تفشي كوفيد-19، ما يعيد الحياة الى هذا القطاع الذي تضرر بشدة.

وحتى الآن كانت بريطانيا تسمح فقط بحفلات الزفاف الخاصة ببعض المجموعات الدينية في الأماكن المفتوحة، في حين يتعين على الآخرين عقد القران على نطاق ضيق في غرفة وفي حضور عدد محدد.

وقال وزير العدل البريطاني روبرت باكلاند لشبكة "سكاي نيوز" إن هذا القرار أعطى "مرونة أكبر" لحفلات الزفاف في "استقبال مزيد من الضيوف بطريقة آمنة".

وبموجب القواعد الجديدة سيكون بإمكان الاشخاص في انكلترا وويلز اعتبارا من بداية يوليو إقامة حفلات زفاف غير دينية ومراسم شراكة مدنية في الهواء الطلق أو "في مبنى مغطى جزئيا" في أماكن معتمدة مثل الفنادق، وفق وزارة العدل.

وهذه القواعد ستكون موقتة وتستمر حتى أبريل من العام المقبل على الرغم من أن الحكومة قالت إنها ستجري مشاورات لاتخاذ قرار بجعلها دائمة.

ووصفت الحكومة الخطوة بأنها "تعزيز لقطاع حفلات الزفاف"، إذ توفر مزيدا من المرونة وتسمح بإقامة الحفلات في أماكن مفتوحة للمرة الأولى.

واشتكى منظمو حفلات الزفاف وأصحاب المرافق السياحية من أن القيود المفروضة على الاحتفالات خلال فترة الوباء جمدت أعمالهم.

وغردت سارة هايوود منسقة حفلات الزفاف والمتحدثة باسم فريق عمل ينشط لرفع القيود عن هذا القطاع "بعض الأخبار الجيدة! لننتظر المزيد".

وسبق لرئيس الوزراء بوريس جونسون الذي تزوج وأقام حفل زفاف في مايو الماضي أن بشّر هذا الشهر المقدمين على الزواج بإلغاء الحد الأقصى البالغ 30 ضيفا في حفلات الزفاف، بحيث بات عدد الضيوف الآن يعتمد على مساحة المكان. ومع ذلك لا يزال الرقص ممنوعا في هذه الحفلات.