باحثون يخففون ضجيج محركات الطائرات إلى صوت شبيه بـ "مجفف الشعر"

المصدر: دبي-البيان

نجح باحثون بجامعة باث البريطانية في صنع مادة جديدة خفيفة الوزن، تقلص ضوضاء محركات الطائرات بجعلها شبيهة بصوت مجفف الشعر، الأمر الذي يضفي بالمزيد من الراحة على ركاب الرحلات الجوية.

ووفقاً للفريق البحثي فإن المادة الجديدة على شكل هلام هوائي (إيروجيل) يتكون من أكسيد الجرافين وبولي فينيل الكحول، وتزن 2.1 كجم فقط لكل متر مكعب، مما يجعلها أخف مادة عازلة للصوت تم تصنيعها على الإطلاق، بحسب ما جاء على الموقع الرسمي للجامعة.

يمكن استخدام المادة الجديدة كعازل للصوت داخل محركات الطائرات، لتقليل حدة الضوضاء لما يصل إلى 16 ديسيبل، "لتطلق صوتاً أقرب لصوت مجفف الشعر".

وأشار الفريق البحثي إلى أن هيكل مادة "إيروجيل" خفيف للغاية، بما يتيح استخدامها كمادة عازلة داخل أغطية محركات الطائرات، مع عدم وجود زيادة في الوزن الإجمالي تقريباً.