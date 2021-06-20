خنقتهم حتى الموت.. تفاصيل فاجعة حول وفاة 3 أطفال على يد والدتهم

المصدر: البيان الإلكتروني

خيم الحزن على قرية الدكة بمحافظة أسوان في مصر ، بعد وفاة ثلاثة أطفال أشقاء على يد والدتهم.

وشهدت قرية الدكة بمركز نصر النوبة محافظة أسوان، واقعة مؤلمة، وحسب ما أشارت التحريات بطلتها أم مريضة نفسيا اعتدت على أطفالها الثلاثة بالضرب وخنقتهم حتى لفظوا أنفاسهم واحدا تلو الآخر.

وتلقى مركز شرطة نصر النوبة بأسوان، إخطارا من مستشفى نصر النوبة المركزى يفيد بوصول 3 أطفال أشقاء جثث هامدة فى ظروف غامضة وهم: "م" 5 سنوات، وشقيقه "ز" 5 سنوات، وشقيق ثالث يدعى "ي" سنتان.

وكلفت إدارة البحث الجنائى لكشف ملابسات الحادث، وتبين من التحريات الأولية أن الأطفال الثلاثة أشقاء لأم تعيش بقرية الدكة شارع 23 مركز نصر النوبة، وأن وراء ارتكاب الواقعة هى والدتهم التي تعاني من مرض نفسى وأمسكت بالثلاثة وأخذت تخنقهم واحدا تلو الآخر حتى لفظ الأطفال الثلاثة أنفاسهم جميعا، بينما كان لديها طفل رابع فر هاربا وأبلغ جدته بما حصل لأخوته الثلاثة.

كما تبين من تحريات المباحث، أن الأطفال يعيشون مع والدتهم بعد طلاقها من زوجها، الذى كان مسافرا إلى القاهرة وقت الحادث لمرافقة والده فى رحلة علاج، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

تم التحفظ على الأم المتهمة وجار عرضها على النيابة، والتى طلبت تقرير طبى عن الأم المتورطة فى ارتكاب الواقعة للكشف عن قواها العقلية، بعد تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

فى نفس السياق صرحت النيابة بدفن جثامين الضحايا وتواصل النيابة العامة التحقيقات.