الجوازات السعودية تحدد 5 شروط للتبليغ عن هروب العمالة المنزلية

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

أوضحت المديرية العامة للجوازات السعودية، أن خدمة تسجيل بلاغ التغيب عن العمل للعمالة المنزلية تنفذ إلكترونياً عبر منصة أبشر.

وأكدت الجوازات عبر حسابها في "تويتر"، أنه يتم التحقق من 5 شروط أثناء تسجيل بلاغ التغيب..

- أن تكون هوية مقيم سارية الصلاحية.

- أن يكون البلاغ مرة واحدة فقط لكل مكفول.

- يمكن إلغاء بلاغ التغيب خلال 15 يوما فقط عبر خدمة تواصل على منصة أبشر.

- أن لا يكون هناك تأشيرة خروج نهائي مصدرة للعامل.

- إذا تجاوز بلاغ التغيب 15 يوما، لا يتم إلغاؤه نهائيا ويحول المقيم إلى قائمة المراقبة ويرحل ويمنع من دخول المملكة.

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