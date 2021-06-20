الجوازات السعودية تحدد 5 شروط للتبليغ عن هروب العمالة المنزلية

المصدر: البيان الإلكتروني

أوضحت المديرية العامة للجوازات السعودية، أن خدمة تسجيل بلاغ التغيب عن العمل للعمالة المنزلية تنفذ إلكترونياً عبر منصة أبشر.

وأكدت الجوازات عبر حسابها في "تويتر"، أنه يتم التحقق من 5 شروط أثناء تسجيل بلاغ التغيب..

- أن تكون هوية مقيم سارية الصلاحية.

- أن يكون البلاغ مرة واحدة فقط لكل مكفول.

- يمكن إلغاء بلاغ التغيب خلال 15 يوما فقط عبر خدمة تواصل على منصة أبشر.

- أن لا يكون هناك تأشيرة خروج نهائي مصدرة للعامل.

- إذا تجاوز بلاغ التغيب 15 يوما، لا يتم إلغاؤه نهائيا ويحول المقيم إلى قائمة المراقبة ويرحل ويمنع من دخول المملكة.