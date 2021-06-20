مصر.. وفاة شاب سقط من شقة عشيقته بالطابق الرابع

المصدر: البيان الإلكتروني

لقى شاب مصرعه على الفور إثر سقوطه من الطابق الرابع أثناء محاولته الهروب من زوج عشيقته الذي فاجئهما بحضوره المبكر إلى المنزل، وألقى رجال المباحث القبض على الزوجة.

وفي التفاصيل فقد تلقى قسم شرطة المعصرة، بلاغا من الأهالي بسقوط شاب من الطابق الرابع بمنطقة حدائق حلوان بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.وفقا لصحيفة "المصري اليوم".

وبالفحص تبين العثور على جثة شخص به كدمات وكسور متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن الضحية كان على علاقة مع سيدة، مقيمة بالطابق الرابع، ورجع زوجها من العمل بسبب شعوره بحالة إعياء، فاستشعر العشيق تواجده وحاول القفز أعلى غرفة التكييف فلم تتحمله وسقطت به.

وتمكن رجال المباحث من ضبط الزوجة وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.