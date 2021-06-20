بعد ظهوره في مدينة الرياض.. تحذير من اصطياد الوعل الجبلي والغرامة 60 ألف ريال

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت القوات الخاصة للأمن البيئي السعودي أن اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية تحظر صيد الوعل الجبلي في جميع الأوقات.

وأوضحت أن الأنظمة تعاقب من يقوم بصيد الوعل بالغرامة 60 ألف ريال، وتُغلظ في حال تكرارها خلال سنة أو صيد الصغار والإناث والحوامل. وفقاً لصحيفة "الرياض".

وفي وقت سابق، قال المركز الوطني للحياة الفطرية أنه يعول على وعي المجتمع لممارسة الحياة الفطرية حياتها الطبيعية، بعد ظهور الوعول التي أطلقها في منتزه الشكران ببلجرشي تتجول وسط الأحياء والشوارع.