مصري يحتفي بتلقي ابنته خطابا من الرئيس الأمريكي

المصدر: البيان الإلكتروني

احتفى مصري مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، بتلقي ابنته، خطابا من البيت الأبيض، والرئيس الأمريكي جو بايدن، بسبب تفوقها الدراسي في المرحلة الإعدادية.

ونشر الرجل ويدعى هنا الفقي صورة من الخطاب الذي تلقته ابنته هنا الفقي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وعلق عليه: "مراسم تخرج ابنتي هنا، خطاب من البيت الأبيض، وجوائز الرئيس بايدن". وفقاً لصحيفة "اليوم السابع".

وجاء في مضمون الخطاب المؤرخ بتاريخ 15 مارس: "مبروك على تلقى جوائز الرئيس للتفوق الأكاديمي عام 2021، أمريكا دولة، حيث نجن واحد ومتحدين في الأوقات الصعبة، وأنتم قادة المستقبل لأمتنا العظيمة، وننضم لأسرتكم وأصدقائكم عائلاتكم، لتهنئتكم بهذا الإنجاز العظيم".

واختتم الخطاب الموجه للطالبة المصرية المقيمة في أمريكا، "جيل وأنا نتمنى لكم أمنيات سعيدة، والبركات، واصلوا تحدى أنفسكم، وكونوا لطفاء، وبينما نحن نحارب جائحة كوفيد 19، استمروا في ارتداء قناع الوجه".