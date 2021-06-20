لوحة لتشرشل امتلكها أوناسيس في مزاد علني

المصدر: نيويورك - أ ف ب

تعرض دار «فيليبس» للمزادات للبيع في نيويورك، اعتباراً من 23 يونيو الجاري، لوحة لرئيس الوزراء البريطاني وينستون تشرشل الراحل، تمثل منظراً طبيعياً، كانت تزيّن يخت رجل الأعمال الشهير أرسطو أوناسيس، وتكمن أهمية هذه اللوحة في ثلاثة عناصر، أولها أنها بريشة أحد أهم رجال الدولة في القرن العشرين، وثانيها أنها كانت مملوكة لأحد أبرز الأثرياء، وثالثها أنها كانت محفوظة في أول «يخت خارق» في التاريخ.

وتحمل هذه اللوحة الزيتية، التي رسمها تشرشل عام 1921، عنوان «ذي موت، بريكليس»، وقدّرت «فيليبس» سعرها بما بين 1.5 مليون دولار ومليونين، أي أقل بكثير من لوحة أخرى لـ«الأسد العجوز»، باعتها أنجلينا جولي لقاء 11,6 مليون دولار، في مزاد لدار «كريستيز»، في مارس الفائت.

ومع أنه من غير المتوقع أن تحطم اللوحة أي رقم قياسي، فإن هذا المنظر الطبيعي الذي أتى تشرشل على ذكره في مقال نشر في ديسمبر 1921 عن «الرسم كتسلية»، قد يجذب هواة التاريخ والمشاهير.