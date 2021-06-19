فاجعة مأساوية.. منعوه من الزواج الثاني فانتحر

المصدر: البيان الإلكتروني

في حادثة انتحار مأساوية، أقدم شاب عراقي في العشرينات من عمره، في أحد أقضية محافظة ذي قار العراقية جنوبي البلاد، على الانتحار من خلال إطلاق النار على نفسه في الرأس ليفارق الحياة بعد وقت قصير من إسعافه.

وكشفت تحقيقات وبيانات الجهات الأمنية المسؤولة في الحادث، أن سبب الانتحار يعود لمشاكل عائلية، على خلفية اعتزام الشاب المنتحر الزواج للمرة الثانية، الأمر الذي لاقى اعتراضا من قبل ذويه.

ونتيجة الضغوط عليه واحتدام الخلاف مع أهله انتحر بهذه الطريقة المأساوية، وفقا لسكاي نيوز.