رفض معاكسة شقيقته .. فعاقباه بصورة بشعة

المصدر: البيان الإلكتروني

دافع شاب في بداية العقد الرابع من عمره عن شقيقته بعدما شاهد سائق توك توك وآخرين يقومون بمعاكستها، فقام بالدفاع عنها والتشاجر معهما، وانصرف هو وشقيقته بعد تدخل المارة.

وكشفت تحريات الجهات الأمنية أن سائق التوك توك استعان بشقيقه وعادا للمجني عليه وقاما بالتشاجر معه وأصاباه بذبح قطعي في الرقبة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي قررت ضبط وإحضار المتهمين والاستعلام عن الحالة الصحية للمجني عليه، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

وكانت الجهات الأمنية تلقت إخطارًا من أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة السلام يفيد بوصول شاب مصاب بجرح ذبحي في الرقبة، وبالانتقال تبين أن المصاب في بداية العقد الرابع من العمر، وبالفحص تبين إصابته بجرح ذبحي، واتهم سائق توك وشقيقه بإصابته، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.