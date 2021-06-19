مصر .. وفاة شاب وهو يرقص في عرس شقيقه

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي شاب مصري أثناء الرقص في حنة شقيقه (عادة في الأفراح المصرية قبل يوم العرس) وتحول الفرح إلى سرادق عزاء.

وشارك المئات من أهالي مدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية في تشييع جنازة، الشاب الذي يبلغ، 27 سنة والذي أصيب بسكتة قلبية، اثناء التعبير عن فرحته بالرقص على الأغاني في حنة شقيقة وتوفي فور وصوله المستشفى، وفقا للمصري اليوم.

وانهار العريس وجميع افراد الاسرة بعد الاعلان عن الوفاة بينما سقطت والدتهما مغشيا عليها غير مصدقة للخبر.

وقامت أسرة العريس بإلغاء الفرح وحولت الخيمة والسرادق لسرادق عزاء لشقيق العريس وأطفأت الأنوار الملونة ليحل محل الفرح الخزن والبكاء.

وأكد شهود عيان، أن العريس كان يستعد للفرح والدخلة وأقامت أسرته سرادقا وملأت الصوان بالأنوار الملونة وسماعات ال "دي جي" ووقف شقيق العريس ليرقص في الفرح، وفجأة سقط على الأرض مغشيًا عليه، ولم ينتبه الأهالي بما حدث، والجميع منشغل في الغناء والرقص، حتى التف حوله الشباب محاولين إفاقته إلا أنه لم يستجب فأسرعوا به إلى مستشفى المنزلة العام وهناك كانت الصدمة كبيرة حيث أكد الأطباء أن شقيق العريس توفي بسكتة قلبية، وتحولت الفرحة إلى صدمة وبكاء.

وأشار الأهالي، إلى أن الصوان الذي أقامه العريس للفرح، وكان مقررا له الليلة الماضية تحول إلى سرادق لاستقبال التعازي في شقيقه، وتم تأجيل الفرح وسط حالة من الحزن الشديد بين الجميع.