رياح بلازمية تبخر نموذج قمر صناعي

المصدر: دبي - البيان

كشفت وكالة الفضاء الأوروبية عن محاكاة لما يحدث عندما يدخل «أحد العناصر الأكثر ضخامة على متن القمر الصناعي» الغلاف الجوي للأرض مرة أخرى، حسب ما ذكر موقع روسيا اليوم.

ووفقاً للفيديو الذي نشرته الوكالة، فإن نفقاً من رياح البلازما بخّر تماماً نموذجاً لقمر صناعي، ما يوضح كيف يمكن أن تؤدي سرعة وحرارة عودة الدخول إلى الغلاف الجوي إلى محو حتى أكبر أجزاء الأقمار الصناعية الفضائية.

وأوضحت وكالة الفضاء الأوروبية أن هذا التدمير التام شيء جيد، لأنه يمكن للحطام الفضائي سريع الحركة الذي يدخل الغلاف الجوي للأرض أن يشكل خطراً كبيراً إذا نجت تلك النفايات الفضائية من ضغوط إعادة الدخول. وقال ممثلو الوكالة الفضائية، في بيان، إنه من خلال اختبار عتبات الحرارة للأقمار الصناعية، يمكن للمهندسين تصميم مركبات فضائية قوية بما يكفي للقيام بعملهم، لكنها ستحترق أيضاً بأمان في الغلاف الجوي خلال سقوطها على الأرض.