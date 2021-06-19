إصابة أسد بـ«كورونا» في سريلانكا

المصدر: كولومبو - د ب أ

أصيب أحد الأسود في حدائق الحيوان الوطنية الرئيسية بسريلانكا بكوفيد - 19، بحسب ما أظهرته التقارير المعملية.

وقال مدير «حدائق الحيوان الوطنية» إيشيني ويكرميسينج، إن الأسد، الذكر البالغ من العمر 11 عاماً، خضع لفحوصات بعدما رفض تناول وجباته وأظهر صعوبة في التنفس. وتقع «حدائق الحيوان الوطنية» في داهيوالا على بعد 13 كيلومتراً جنوبي العاصمة كولومبو.

وجرى إرسال عينات من بلغم الحيوان إلى إحدى كليات الطب البيطري وعلم الحيوان في جامعة لفحصها، حيث تأكد أن الحيوان مصاب بكوفيد-19. والأسد معزول حالياً. وجار فحص أربعة أسود أخرى كانت معه في نفس المنطقة لتحديد ما إذا كانت أصيبت بالفيروس من عدمه.

والأسد المسمى ثور، موجود في معرض الأسود بحدائق الحيوان الوطنية منذ ثماني سنوات، منذ إحضاره من كوريا الجنوبية في 2012.