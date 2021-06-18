إحالة مسؤولي الأوبرا في مصر إلى التحقيق في واقعة قتل قطة

المصدر: البيان الإلكتروني

أحالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة المصرية، مسؤولي الأوبرا إلى التحقيق في واقعة قتل قطة.

ووجهت إيناس بإجراء التحقيق بصورة عاجلة في الواقعة التي جرى تداولها على وسائل الإعلام، ومتابعة نتيجة التحقيقات أولاً بأول.

وأكدت أن وزارة الثقافة تلتزم بمبادئ الرفق بالحيوان والمواثيق والأعراف الدولية في هذا الشأن.

وأوضحت أن من ستثبت إدانته أو تورطه سينال العقاب طبقاً للقانون، وستتم محاسبته وردع المخطئ فوراً حتى لا يتكرر هذا الأمر.

يُذكر أنه انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبر تسميم قطة مهرجان القاهرة السينمائي التي شاركت النجوم في الظهور على السجادة الحمراء خلال الدورة الأخيرة، وهو ما أثار ضجة وغضباً كبيراً.