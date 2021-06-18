المصدر: وكالات

ألقت السلطات في جنوب أفريقيا القبض على المرأة التي خدعت العالم بقصة إنجابها 10 توائم، بعد التشكيك في الامر.



وزعمت غوشايمه سيتهول "37 عاما" أنها وضعت 10 مواليد دفعة واحدة، في حادث كان يفترض أن يكون الأكبر من نوعه في العالم، إذا تأكد الأطباء من ذلك، لكن يبدو أن هناك شكوكاً كبيرة حول حقيقة الرقم.

وكانت أخبار غوشايمه قد شغلت وسائل الإعلام في جنوب إفريقيا ومناطق أخرى في العالم، بعدما قالت إنها وضعت 7 أطفال و3 بنات في عملية قيصرية في مسستشفى بمدينة بريتوريا.

ومع ذلك، قالت حكومة جنوب إفريقيا إنها لم تعثر على سجل يوثق كل هذه الولادات.

وطلبت مسؤولة حكومية من الجمهور المساعدة في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن هذه القصة، وفقاً لسكاي نيوز عربية.