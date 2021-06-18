بعد حصولها على مجموع 95%.. انتحار طالبة في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

انتحرت طالبة بمحافظة الجيزة في مصر بعد اجتيازها المرحلة الإعدادية بمجموع 95%.

وألقت الطالبة، البالغة من العمر 14 سنة، نفسها من شرفة غرفة نومها بالطابق الرابع بعد 24 ساعة من إعلان نتيجتها، بحسب ما ذكر موقع صحيفة "المصري اليوم".

وتلقَّى قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة، اليوم، بلاغاً يفيد بسقوط الطالبة، التي تدرس بالصف الثالث الإعدادي، جثة هامدة أمام منزل أسرتها.

وانتقل ضباط القسم إلى مكان البلاغ، وبالفحص تم العثور على الفتاة مهشمة الرأس، وجرى تحرير محضر وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

وأوضحت التحريات الأولية أن الطفلة بعد إعلان نجاحها بتفوُّق أقدمت على هذا الفعل بسبب رفض والدها تقديم هدية النجاح لها التي وعدها بها، وهي عبارة عن هاتف محمول.

وكانت الطالبة قد تشاجرت مع والدتها لهذا السبب، وبعدها دخلت غرفتها، لتُفاجأ أسرتها بعد ذلك بانتحارها.