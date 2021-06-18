جريمة مروعة..عراك بين أطفال يؤدي إلى مقتل 7 أشخاص

المصدر: البيان الإلكتروني

أسفر عراك بين أطفال في إحدى مناطق القبيطة بمحافظة لحج، جنوب اليمن، عن مقتل 7 أشخاص وجرح آخرين، بعضهم في حالة خطرة، إثر تدخل ولي أمر أحدهم بسلاحه الرشاش.

وكشفت مصادر في لحج أن الجاني رجل خمسيني، يدعى رضوان سعيد الجازعي، قام مجزرة مروعة بحق أهله وآخرين أبرياء.

وحمل الجازعي سلاحه الرشاش ليوجهه صوب كل من هو أمامه، بسبب مشاكل بين أطفال في منطقة الجوازعة التابعة لمديرية القبيطة، مما أدى لمقتل 7 أشخاص بينهم أحد أقربائه، بالإضافة إلى إصابة عدد من الأطفال.

وأكد شهود عيان أن الجاني لاذ بالفرار بعد الحادثة إلى أحد الجبال المجاورة، وأن الأمن لم يقبض عليه بعد، بحسب ما نقله موقع" نيوزيمن" الإخباري.

وطالب ناشطون بسرعة القبض على الجاني، معربين عن أسفهم وصدمتهم لهذه الجريمة المروعة التي هزت لحج واليمن.