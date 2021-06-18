شاهد.. العثور على رضيعة في صندوق طافٍ على وجه نهر بالهند

المصدر: البيان الإلكتروني

عثر على رضيعة حيّة في الهند أمس الخميس، كانت في صندوق يطفو على نهر الغانغ، وقالت الشرطة إنها فتحت تحقيقاً في الحادثة.

وكان داخل الصندوق مزيناً بملابس حمراء وصور لآلهة هندوسية، إضافة إلى برج يحدد تاريخ ولادة الرضيعة، كما كتب اسم "غانجا"، وهي التسمية الهندية للنهر المقدس.

وقال غولو شودهاري؛ وهو سائق أحد المراكب الصغيرة، إنه سمع صوت بكاء، فتوجه نحو صندوق عالق عند ضفة النهر، وفتحه فوجد فيه الرضيعة.

وأضاف شودهاري "كنت هناك للصلاة، وكان هناك آخرون في المكان ولكن أحداً لم يقترب من الصندوق"، وفق ما نقلت عنه "يورونيوز".

ويقدّر عمر الرضيعة بنحو شهر، وعثر عليها سابقاً هذا الأسبوع في إحدى الولايات الشمالية من الهند وهي أتر برديش.

وقال أ.ب. سينغ؛ وهو مسؤول في الشرطة إنه من الصعب معرفة منذ متى تركت الرضيعة في الصندوق، مضيفاً أنها بصحة جيدة وهي تحصل على العناية الطبية اللازمة من قبل الحكومة.

وأشار سينغ إلى أن السلطات "ستهتم بكل شيء" وأن عملية البحث عن نقطة انطلاق الرضيعة بدأت.