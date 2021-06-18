عريضة تطالب بمنع جيف بيزوس من العودة إلى كوكب الأرض بعد رحلته الفضائية

المصدر: البيان الإلكتروني

وقع آلاف الأشخاص على عريضة نشرت على الانترنت وتطالب بمنع عودة الرئيس التنفيذي لشركة أمازون وأغنى رجل في العالم الأمريكي جيف بيزوس إلى كوكب الأرض بعد رحلته الفضائية المقررة في شهر يوليو 2021.

وكان بيزوس قد نشر مطلع يونيو 2021 مقطع فيديو على حسابه على انستغرام يعلن فيه أنه سيسافر على متن رحلة فضائية مع شقيقه مارك. وقال: "منذ أن كنت في الخامسة من عمري، حلمت بالسفر إلى الفضاء. في 20 يوليو، سأقوم بهذه الرحلة مع أخي. أعظم مغامرة، مع أعز أصدقائي".

وقابل مستخدمون على الانترنيت فرحة وحماس أغنى ملياردير في العالم بعريضة على موقع "تشالينغ" بدأها المدعو خوسيه أورتيز منذ حوالي أسبوع وحصلت الخميس 17 يونيو على أكثر من 12 ألفاً و800 توقيع.

ونصت العريضة، التي توجهت مازحة إلى شركة الرحلات الفضائية التجارية "بلو أوريغن" بالقول "مصير البشرية بين يديك". وتابعت "جيف بيزوس هو في الواقع زعيم شرير شديد الهيمنة على العالم" مع ثروة صافية بلغت حوالي 186 مليار دولار.

وباعت "بلو أوريغن" أول مقعد في رحلتها الأولى إلى الفضاء مقابل 28 مليون دولار لمشتر غامض لم تكشف عن اسمه. وتم تسجيل حوالي 7600 شخص للمنافسة على مقعد رحلات الفضاء من 159 دولة، بحسب "مونت كارلو".