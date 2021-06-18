العثور على ماسة بحجم بيضة

المصدر: جاباروني - د ب أ

تم اكتشاف واحدة من أكبر قطع الماس على مستوى العالم في أحد مناجم دولة بتسوانا، يعادل حجم الماسة حجم بيضة دجاجة، ويبلغ وزنها 1098 قيراطاً.

وهي فائقة النقاء بحسب ما ذكرته شركة ديبسوانا المشغلة للمنجم، مساء أول من أمس.

وأشارت الشركة إلى أنه تم العثور على الماسة في منجم جوانينج في وقت سابق من الشهر الحالي.

يذكر أن المنجم مملوك لشركة ديبسوانا، والذي تتقاسم ملكية أسهمها شركتا دي بيرز وحكومة بتسوانا.

وتمتلك ديبسوانا مناجم الماس الأربعة الكبيرة في بتسوانا، ومنها منجم جوانينج الذي يوجد على عمق 400 متر تحت سطح الأرض، وهو أكبر مناجم الماس في الدولة الأفريقية.