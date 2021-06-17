مصرع شقيقتين بحادث مروّع في السعودية

المصدر: وكالات

لقيت شقيقتان مصرعهما، اليوم "الخميس"، بعد اصطدام مركبتهما بشاحنة في محافظة بلجرشي السعودية.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني إن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة تلقت بلاغاً عن وقوع حادث انقلاب وتصادم صباح اليوم الخميس، وفقاً لصحيفة "سبق" السعودية.

واضاف: تم توجيه فرقة إسعافية من الهلال الأحمر للموقع وعند وصول الفرقة اتضح وجود إصابتين بالموقع إصابة خطيرة تم التدخل إسعافياً لها ونقلها لمستشفى الأمير مشاري بن سعود عن طريق فرق الهلال الأحمر، وحالة وفاة بالموقع .