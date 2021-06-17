نمر سيبيري يقتل عاملاً في متنزه ترفيهي في ثوانٍ

المصدر: ا ف ب

قضى عامل في متنزه ترفيهي في جنوب إفريقيا بعد تعرضه لهجوم من نمر سيبيري قفز فوق سياج كهربائي ما تسبب بمقتل الرجل على الفور، على ما أعلنت الشرطة الخميس.

وقع الحادث الأربعاء في متنزه "سي فيو بريداتورز" الخاص البالغة مساحته 120 هكتارا، على بعد حوالي 30 كيلومترا من كيبيرها (بورت إليزابيث سابقا).

وقالت المتحدثة باسم الشرطة بريسيلا نايدو لوكالة فرانس برس إن رجلا يبلغ من العمر 50 عاما كان يصلح سياجا كهربائيا في إحدى الحظائر عندما قفز نمر من فوقه مما أدى إلى مقتله على الفور. وأشارت إلى أن الشرطة "تحقق" في الحادثة.

وأوضح المتنزه الترفيهي أن الموظف المذكور يدعى ديفيد سولومون وكان يعمل في الحديقة منذ 15 عاما.

ولفت المتنزه في بيان إلى أن الرجل "كان يسير على طول ممر بين الحظائر عندما تعرض لهجوم من النمر المسمى جاسبر".

وأضاف "حاول ديفيد تسلق سياج حظيرة أخرى لإنقاذ نفسه وقد سُحب من السياج (...) يبدو أن (النمر) جاسبر كسر عنق ديفيد عندما سحبه من السياج".

وقالت الحديقة إن النمر قفز بعد ذلك إلى حظيرة أخرى، وتقاتل مع نمر آخر وقتله.

في عام 2015، نجت متطوعة أميركية في العشرينات من العمر من هجوم نمر سيبيري يبلغ من العمر عامين في الحديقة.

وليست النمور من الحيوانات المستوطنة في جنوب إفريقيا، لكن هناك حوالي 1500 منها في الأسر في البلاد، بحسب منظمة "فور بوز" للرفق بالحيوان.

وقالت مديرة مكتب إفريقيا في المنظمة فيونا مايلز لوكالة فرانس برس إن هذه الحيوانات "لا تتمتع بأي حماية قانونية في البلاد... وبالتالي يسهل على المربين استيراد النمور أو تزويجها أو الاحتفاظ بها في الأسر".