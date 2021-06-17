أردني يقتل ابنته لتدني درجاتها في الامتحانات

المصدر: البيان الإلكتروني

ألقت أجهزة الأمن الأردنية القبض على أب ضرب ابنته ضربا مبرحا حتى فارقت الحياة في إحدى مناطق العاصمة.

ألقت الأجهزة الأمنية الأردنية، الأربعاء، القبض على أب قتل ابنته الجامعية، ضربا مبرحا حتى لفظت أنفاسها الأخيرة في إحدى مناطق العاصمة عمّان.

ووجه مدعي عام الجنايات الكبرى، القاضي موفق عبيدات، لوالد الفتاة، تهمة القتل المقترن مع تعذيب المقتولة بشراسة.

وأصدر قرارا بإيقافه على ذمة القضية 15 يوما قابلة للتجديد في مركز الإصلاح والتأهيل.

وقد اعترف الجاني الجاني أما المدعي العام بضربه المبرح لابنته، مبينا أنه لم يكن ينوي قتلها.

ووفقا لوسائل إعلام أردنية، فإن الضحية هي فتاة جامعيه بالسنة الدراسية الأولى، وتدرس في الجامعة على حساب منحة دراسية، وفي يوم الجريمة كان والدها قد عرف أن ابنته حصلت على معدل علامات متدني وأن ابنته قد تخسر تلك المنحة، فأحضر سلكا كهربائيا عندما كان مع ابنته وبدأ بضربها به قرابة الساعة دون توقف.

وبعد ذلك حاول الأب الجاني أن يسعف ابنته بعدما فقدت وعيها وسقطت على الأرض، لكنها قد فارقت الحياة.