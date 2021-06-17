شاهد.. سيارة وطائرة لـ"ريد بول" في سباق "هوليودي"

المصدر: البيان الإلكتروني

عندما كان البطل السابق للفورمولا والفائز بجائزة جراند بريكس 13 مرة، ديفيد كولتهارد، يقود سيارته "ريد بول ف1"، بسرعة عاليه على مدرج مطار في مطار بروبراد في العاصمة السلوفاكية، براتيسلافا، قام بطل سباق "ريد بول الجوي للعام 2018" مارتن سنوكا، بقيادة طائرته على ارتفاع أمتار قليلة من سيارة كولتهارد، في مشهد يحاكي في إثارته أفلام الـ"أكشن" الهوليودية.