شاهد.. روبوت ذكي يوزع عبوات مياه زمزم

المصدر: البيان الإلكتروني

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، الأحد الماضي، الروبوت الذكي لتوزيع عبوات مياه زمزم من دون تلامس.

وأوضح السديس، أن التقنية الحديثة باتت تسخّر لخدمة البشرية خصوصًا في ظل تفشي جائحة كورونا، والتي ستحافظ بإذن الله على سلامة قاصدي الحرمين الشريفين، مشيدًا بما وصل له العلم الحديث والتطور الرقمي في خدمة البشرية كافة، حيث يعمل الروبوت على توزيع العبوات من دون تلامس ومن دون أن يعيق حركة قاصدي الحرمين.