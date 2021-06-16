تعليم قيادة السيارات على رينج روفر وبنتلي في دبي

المصدر: رويترز

أصبحت السيارات الفارهة من طراز رينج روفر وبنتلي ضمن استراتيجية معهد الإمارات للسياقة، (مدرسة لتعليم قيادة السيارات في دبي)، لمساعدة سكان دبي على تعلم قيادة تلك السيارات بسهولة.

ونظرا لانتشار السيارات الفارهة في شوارع دبي فقد قرر المعهد ضم تلك السيارات لأسطوله كي يتعلم طلابه كيفية قيادة سيارات مماثلة لتلك التي يعتزمون شراءها عقب حصولهم على رخصة القيادة.

وقالت فاطمة رئيس، مديرة التسويق وخدمة العملاء بمعهد دبي للسياقة "الفكرة من ذلك أننا نريد أن يكون العملاء أكثر تكيفا مع عوامل الأمان في السيارة التي ينوون شراءها بعد حصولهم على رخصة القيادة. لأنه قبل ذلك كانوا يتدربون على سيارة صني أو يارس ثم يذهبوا ويشترون هذه السيارة ذات الأداء العالي فيحتاج الأمر منهم بعض الوقت للتكيف معها، بل إن بعضهم تعرض لحوادث أحيانا.

وما يحدث الآن هو أنه منذ اليوم الأول عندما يتدربون على هذه السيارات يعرفونها جيدا، ويدركون كيفية التحكم فيها، وتكون سيطرتهم أفضل عليها".

وتوفر دورة تدريب القيادة البلاتينية للطلاب مزيدا من الراحة وتمكنهم من الحصول على رخص القيادة الخاصة بهم في وقت أقل لأن الطلاب يتمكنون من ضغط ساعات دروسهم.

وعن ذلك قالت زبيدة، مدربة دورة تدريب القيادة البلاتينية بالمعهد، "الكورس العادي بيكون هي بالنيسان صني، بيكون أسبوعيا، ثلاث مرات التدريب في الأسبوع وأربع امتحانات بيكون، يعني فترة يوصلن ليأخدون الرخصة بيكون فترة، شوية بياخد وقت، مثلا شهر أو شهر و15 (يوما)، أما السيارات البنتلي أو البلاتينية ككل سيايير لأ، الطالبة أو الطالب يقدر ياخد أربع ساعات في اليوم مهما يكون، 20 حصة أو 40 حصة أربع ساعات في اليوم. وإن شاء الله يخلصون مثلا خلال أيام، خلال خمسة أيام، ست أيام".

وقال جايا كريشنا، وهو مقيم في دبي، "هذا أول يوم لي في معهد الإمارات للسياقة ويسعدني أنني أقود سيارة تيسلا اليوم مع مدربي. كانت رائعة منذ البداية ومن دواعي سروري قيادة هذه السيارة مع المدرب. إحساسي كله جميل ورائع.

"اخترت الخدمة البلاتينية لأنها من أفضل الخدمات في هذا الفصل وتجعل التجربة بأكملها أفضل. جربها أحد أقربائي وكانت سلسة مثل قطعة كيك".

ويبدأ سعر دورة التدريب بمبلغ 14 ألف درهم (3800 دولار) ويمكن أن يصل إلى 22 ألف درهم (5900 دولار).