مغني الروك روجر ووترز يرفض عرضاً سخياً من فيسبوك لاستخدام إحدى أغنياته

المصدر: إعداد: نهى حوّا

قال نجم الروك والعضو المؤسس لفرقة "بينك فلويد" الشهيرة، روجر ووترز، انه رفض طلباً لشركة "فيسبوك" تطلب فيه أذناً باستخدام إحدى أغنياته في إعلان لـ "إنستغرام".

وأفاد نجم الروك نقلاً عن قناة "سي إن إن" الأمريكية إن شركة فيسبوك أرادت استخدام أغنيته الكلاسيكية لعام 1979 "طوب آخر في الجدار - الجزء الثاني".

وأضاف ووترز وهو يحمل ورقة في يده خلال مناسبة تأييد لجوليان أسانج: "وصل هذا في الصباح من فيسبوك لحقوق استخدام اغنية "طوب آخر في الجدار – الجزء الثاني" لصنع فيلم ترويج لـ "إنستغرام"، مع عرض مبلغ هائل من المال" والإجابة هي: "اللعنة عليك.. من المحال".

وأكد نجم موسيقى الروك: "أذكر ذلك فقط لأن هذه حركة خبيثة منهم للسيطرة على كل شيء على الاطلاق. ولن أكون طرفاً في هذا الهراء".

ووفقاً لـ "ديلي ميل" البريطانية، أشار ووترز في المناسبة أيضاً إلى مشروع "فيسبوك" الخاص بزوكربيرغ، وهو مشروعه التكنولوجي قبل إنشاء "فيسبوك" أثناء دراسته في هارفرد، قائلاً: "لقد أتاح للمستخدمين بتقييم مظهر النساء في الحرم الجامعي".