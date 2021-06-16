20 قتيلاً.. مجزرة بالقرب من منجم للذهب في جنوب أفريقيا

المصدر: د ب أ

تحقق الشرطة في جنوب أفريقيا بشأن وفاة 20 رجلا عثر على جثثهم بالقرب من منجم ذهب مهجور.

وقالت الشرطة في بيان اليوم الأربعاء: " يشتبه في أن جميع المتوفين هم عمال مناجم بدون تراخيص يعملون في أنفاق مناجم قديمة في أوركني وستيلفونتين".

ووفقا للبيان، تم العثور على الجثث، التي كان بعضها متحللا بشدة، خارج نفق للمنجم وبالقرب من خطوط سكك حديدية في أوركني، على بعد نحو 180 كيلومترا جنوب غربي جوهانسبرج.

وكانت الجثث الملفوفة بالبلاستيك الأبيض قد تم اكتشاف أنها محترقة بشدة.

وأضاف البيان أنه سيتم إجراء تشريح للجثث.