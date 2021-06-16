إعادة بناء جسر قديم بتقاليد الأنكا البيروفية

المصدر: إعداد: نهى حوّا

بسواعدهم وتقاليد عائدة لألوف السنين، يعيد البيروفيين من مجتمع "الهوينشيري" بناء جسر معلق من أيام حضارة الإنكا يعود الى أكثر من 500 عام، مصنوع باستخدام تقنيات النسيج التقليدية.

وكان جسر "كسواتشاكا" في منطقة " كوسكو" قد استخدم كمعبر فوق نهر "ابوريماك" رابطاً المجتمعات التي يقسمها النهر، لكنه خلال جائحة كوفيد-19 تهاوى وانهار في شهر مارس.

فقرر أعضاء المجتمعات المتضررة إعادة بناء الجسر البالغ طوله 30 مترا بأسلوب الإنكا التقليدي عن طريق النسج.

وفي فيديو نشرته صحيفة "غارديان" البريطانية، يمكن مشاهدة فرق العمال وهم ينسجون الجسر بدءاً من جانبي الوادي باتجاه الوسط.

ومن خلال التوازن على الحبال الرئيسية العملاقة الممتدة فوق النهر يمكن مشاهدتهم وهم يضعون حبالاً أصغر بدل الحبال المفقودة بين الدرابزين وأرضية الممر.

وقد علق حاكم منطقة كوسكو، جان بول بينافينتي، قائلاً للغارديان: "يبدو الجسر الآن اشبه بالرد على الجائحة نفسها، فمن أعماق هوية الانديز البيروفية، يتشابك هذا الجسر عبر حوض ابوريماك، وعليه يمكننا ابلاغ العالم بأننا سنخرج من كل هذا شيئاً فشيئاً".

يذكر أنه في عام 2013، اعترفت منظمة اليونسكو بالمهارات والتقاليد المرتبطة بإعادة بناء جسر "كسواتشاكا" ضمن التراث الثقافي غير المادي للبشرية.