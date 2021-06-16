اشترى لوحة بـ 5 دولارات ليبيعها بآلاف ضمن مزاد

المصدر: إعداد: فاتن صبح

بعد أن اشتراها مقابل خمسة دولارات من أحد مطامر أونتاريو، يتوقع أن تباع لوحة مغني الروك ديفيد بوي مقابل آلاف الدولارات في مزاد عبر الإنترنت.

وأشار موقع "سي إن إن" إلى أن اللوحة التي تحمل عنوان " DHead XLVI" جزء من سلسلة من 47 عمل تقريباً أبدعه بوي، بحسب ما ذكر روب كولي، مدير معرض كولي أبوت الذي يتولى إدارة المزاد.

وتحمل اللوحة توقيع بوي الظاهر على خلفية الرسم القماشي بقياس 9.75 وثمانية بوصات، إضافةً إلى بطاقة ملصقة تحمل اسمه والتاريخ 1997 ووصف للوحة بأنها مرسومة بألوان الأكريليك وتقنية اللصق على الخيش. كما يوجد ملصق آخر من شركة مزارع لندن التي أشار كولي أنها عملت لصالح بوي وموسيقيين مشهورين آخرين قبل أن تقفل.

وذكر كولي في حديث ل"سي إن إن" أن البائع الذي لم يتم التعرف على هويته دفع ثمانية دولارات كندية أي ما يعادل 4.10 دولار أميركي مقابل اللوحة الصيف الماضي في مركز للتبرعات داخل منطقة ساوث ريفر التي تبعد ثلاث ساعات عن تورونتو شمالاً. وأكد أن الشخص المعني ليس من هواة جمع التحف بل أعجب باللوحة وحسب.

وعلق كولي بالقول:" لقد أثارت اللوحة إعجابه قبل أن يقلبها إلى الناحية الأخرى ويرى الملصقات عليها."

ويشير الخبير أندي بيترز الذي عمل على جمع أعمال بوي منذ العام 1978 إنه عرف اللوحة لحظة وقعت عيناه عليها، إلا ان اللغط يقع على حد تعبيره في أن بوي عمد إلى تغيير توقيعه كثيراً خلال مسيرته الممتدة 55 عاماً "إلا أن هناك فروقات بسيطة لا يمكن تزييفها." كما قال.

ومن المتوقع أن تحصد اللوحة بين تسعة آلاف و12 ألف دولار كندي إلا أن السعر فاق المتوقع منذ أول يوم لمبيعات المزاد.