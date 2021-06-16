إعلان للمخدرات يستنفر الداخلية المصرية

المصدر: البيان الإلكتروني

كثف أجهزة الأمن بوزارة الداخلية المصرية جهودها للبحث عن شاب صعيدي يجلس داخل غرفة ونشر إعلاناً وإلى جواره سلاح وكميات من المخدرات بأنواعها ومبالغ مالية. وكلف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، فريق بحث عالي المستوي للتوصل إلى صاحب الفيديو، وتم الاستعانة بإدارة الحاسبات بوزارة الداخلية لتحديد المكان الذي تم رفع الفيديو منه، وتم تحديد 3 محافظات.

وبحسب صحيفة «المصري اليوم» فإن فريق البحث قام باستخلاص صورة الشاب في الفيديو، ومقارنتها بقاعدة بيانات وزارة الداخلية للمساعدة في تحديد هويته، وكذلك رقم الهاتف الذي ذكره الشاب في الفيديو، وكذلك المكان الذي تم التصوير فيه، كما قام فريق البحث بفحص كل ما جاء بالفيديو من معلومات ذكرت على لسان الشاب لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضده.

وأدلى الشاب أثناء حديثه في الفيديو باعترافات تفصيلية مؤكدا أنه يتاجر في المخدرات بأنواعها، لم يكتف الشاب بالحديث عن تجارته في المخدرات وترويجه لها في فيديو صريح تم بثه على مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدا أن تجارته في المخدرات أفضل من السرقة والتهريب.

وبدأ صاحب الفيديو حديثه بالإفصاح عن رقم هاتفه المحمول بهدف قيام راغبي شراء المخدرات الاتصال به والتنسيق معه لمعرفة كيفية الحصول على المواد المخدرة ومكان ووسيلة التوصيل.

وعلى الفور قامت وزارة الداخلية المصرية بتشكيل فريق بحثي عالي المستوى لرصد المكان والشخص الذي قام ببث الفيديو وسرعة ضبطه وإحضاره للتحقيق معه وضبط وتحريز السلاح الناري والمخدرات الموجودة في الفيديو.