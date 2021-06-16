صعيدي يحتفل بطلاقه بـ "تورته" وبث مباشر على الفيسبوك

المصدر: البيان الإلكتروني

أقام شاب مصري حفل طلاق في مكتب المحامي وأحضر «تورتة» ومشروبات غازية، بعد نيله للبراءة من سجن مدته سنة، بعد أن دفع لزوجته مستحقاتها المالية كافة وأنكرت ذلك.

وأوضح الشاب المصري ويدعى محمد العمدة أنه احتفل بطلاقه رسمياً بعد أن أخذ حكم البراءة من أول جلسة رفعتها ضده زوجته، حيث أحضر «تورتة» داخل مكتب المحامي الذي أوكله المرافعة في القضية وسط أجواء تسودها الفرحة، وبث فيديو مباشر على صفحته الشخصية. وفقاً لـ "المصري اليوم".

وأضاف أن طليقته أخذت كل مستحقاتها المالية، إلا أنه فوجئ بصدور حكم من المحكمة بحبسه لمدة سنة، وقابل ذلك الأمر في دهشة بعدما حصلت على حقوقها، مقدما المستندات الدالة على كلامه وتقديمها للمحكمة التي أقرت ببراءته.

وفي نهاية حفل الطلاق الذي بثه مباشرة على صفحته في الفيسبوك، وجه العمدة نصيحة إلى الشباب قائلا: «محدش يتسرع في الزواج»، وحرص المتواجدون بالحفل على التقاط الصور التذكارية مع التورتة.