تفتّح زهرة "الجثة" كريهة الرائحة ببولندا

المصدر: دبي-البيان

أزهرت زهرة "تينان أروم التي تعرف أيضا باسم "زهرة الجثة" المعروفة برائحتها الكريهة، في حديقة العاصمة البولندية، وارسو.

واجتذب هذا الحدث النادر حشودا كبيرة من البولنديين، الذين انتظروا لساعات من أجل رؤيتها، وفقاً لموقع "بولاند بالعربية".

من جهتها، أفادت وكالة "أسوشيتد برس"، أن موطن هذه النبتة النادرة في غابات سومطرة في إندونيسيا، لكنها مهددة هناك بسبب إزالة الأشجار.

وأزهرت "الجثة الكريهة"، التي تنبعث منها رائحة جثة ميتة لجذب الحشرات الملقحة التي تتغذى على اللحم، وذبلت بالفعل في وقت مبكر من يوم الاثنين.

تعرف باسم «تيتان أروم» وتعتبر من أكبر الأزهار في العالم، وتزهر مرة واحدة كل 40 عاما، وهي من أعفن وأكبر الزهور في العالم، وتحظى بحماية قانونية لكونها نادرة جدا.

سميت «زهرة الجثة» بهذا الاسم لأنها عندما تتفتح تطلق رائحة كريهة تشبه رائحة الجثة المتعفنة وذلك لجذب الحشرات من أجل عملية التلقيح، ولكنها تجذب الخنافس، والذباب للتلقيح، على عكس باقي الزهور تجذب النحل والفراشات للتلقيح.