أفعى تقطع الماء عن سكان قرية جزائرية!

المصدر: البيان الإلكتروني

تسببت أفعى عملاقة في قطع المياه عن سكان قرية بولاية سيدي بلعباس الجزائرية.

ولم يخطر ببال سكان قرية تيتن يحيى بولاية سيدي بلعباس غرب الجزائر، أن مصدر تلوث البئر التي تزودهم بمياه الشرب، راجع إلى نفوق أفعى عملاقة بداخله، حيث لاحظ الجميع تلوث مياه الحنفيات التي تصل إلى بيوتهم، وتغير لونها وانبعاث روائح كريهة منها، الأمر الذي أثار قلق السكان ودفعهم للتوجه إلى مصالح البلدية، من اجل الإبلاغ عن هذا المشكل، حيث قامت هذه الأخيرة فورا بقطع التزود بالماء، بعد ما تبين وجود أفعى عملاقة متعفنة داخل البئر التي تمون المنطقة.

وقد أعرب سكان المنطقة عن امتعاضهم وسخطهم الشديدين من تأخر المصالح المعنية في اتخاذ الإجراءات اللازمة قصد انتشال الأفعى وتنظيف البئر، خاصة وأن عملية تزويدهم بالماء متوقفة منذ أكثر من 10 أيام.

كما طالب المشتكون المصالح المعنية بالتعجيل في حل هذه المشكلة، خاصة وأن نفقات اقتناء المياه المعدنية قد أرهقت جيوبهم، قائلين بأنه على ذات المصالح تحمل مسؤوليتها إزاءهم عن طريق توفير هذا العنصر الحيوي لهم.

وأضاف السكان أنهم كانوا يتوقعون هذه الحادثة لعدم التغطية الجيدة للبئر التي تمونهم، حيث لم تلقَ طلباتهم العديدة والمتكررة من أجل تغطية البئر أي صدى، سوى لدى الأفاعي، وفق صحيفة "النهار" الجزائرية.

واستغرب سكان القرية تماطل مصالح البلدية في تنظيف البئر رغم كثرة احتياجاتهم لهذا العنصر.

وحاولت صحيفة "الشروق" أكثر من مرة الاتصال برئيس المجلس الشعبي للبلدية الوصية على القرية، إلا أن المعني لم يرد علينا.