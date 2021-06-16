«تويتر» يخاطب المغرّدات العربيات بصيغة «النون»

المصدر: (دبي - رويترز)

أطلق موقع تويتر، أمس، إعداداً جديداً «باللغة العربية بالصيغة المؤنثة» يتيح التحدث إلى المغردات ومخاطبتهن بصيغة التأنيث.

وقالت رشا فواخيري رئيسة قسم الاتصالات في شركة تويتر في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا: «أطلقنا إعداداً جديداً للغة العربية بالصيغة المؤنثة.. أي بالعربية المؤنثة.. على تويتر دوت كوم. فيمكن بكل سهولة لأي امرأة في أي مكان بالعالم تسجيل الدخول على تويتر دوت كوم وتذهب عند الإعدادات والخصوصية ثم تحدّث اللغات وتختار العربية المؤنثة للغة العرض».

وأضافت «بعد تفعيل هذا الإعداد ستظهر الكلمات والنصوص على الموقع بالصيغة المؤنثة».

ومضت قائلة «كمنصة مفتوحة.. هدفنا في تويتر خدمة المحادثة العامة، ولنحقق هذا الهدف يجب أن تعكس خدمتنا الأصوات التي تشكل هذه المحادثة بشكل أفضل».

وقالت إن شركة تويتر بدأت باللغة العربية وربما تمتد المبادرة لتشمل لغات أخرى.