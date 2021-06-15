زوجة تكتشف أنها مطلقة منذ 5 سنوات .. ورد صادم من زوجها

المصدر: البيان الإلكتروني

اكتشفت سيدة مصرية تسكن في مدينة السنبلاوين التابعة لمحافظة الدقهلية في دلتا مصر، أنها مطلقة منذ 5 سنوات على الرغم من أنها تعيش مع زوجها دون أن يخبرها.



واكدت السيدة أنها كانت تعيش مع زوجها منذ 2007، وخلال تلك الفترة الحياة كانت هادئة، وحدثت بعض المشاكل مثل أي زوجين، وفي العام الماضي انتهت بطاقتها الشخصية وتوجهت إلى السجل المدني لاستخراج بطاقة جديدة، ففوجئت بأن الموظف يخبرنها أن البيانات المكتوبة خطأ، حيث إنه مسجل لديه بأنها مطلقة، وفقا لليوم السابع.

وقعت الصدمة كالصاعقة على الزوجة التي طلبت من الموظف التأكد من أن يكون هناك تشابه في الأسماء، وأبلغته بالفحص وسوف تعود له في اليوم التالي، وبالفعل ذهبت له وأكد أنه بالفعل هناك شهادة طلاق، فانهارت باكية لأنها لا تعلم بهذا الطلاق، وقامت بإبلاغ أسرتها، وتم الفحص وتوصلنا إلى شهادة رسمية بالطلاق.



وأضافت السيدة "توصلت إلى زوجي وبسؤاله رد: بأن أنا زوجته شرعا فقط.. أما رسميا فلا.. فسألته كيف أكون ذلك طول هذا المدة دون أن أعرف ولم تخبرني، فرد قائلاً: اعتبري نفسك كنت ملك يمين".