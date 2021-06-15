سعودية تشج رأس شخص بسبب خلاف عائلي

المصدر: البيان الإلكتروني

أوقفت شرطة محافظة جدة في المملكة العربية السعودية مواطنة تسببت بإصابة طفيفة في الرأس لرجل إثر خلاف عائلي نشب بينهما في حي الروابي بجدة.

وأوضحت الشرطة عبر حسابها بتويتر، أنها تلقت بلاغا يفيد بوجود امرأة بجوار شخص مصاب تهدده وهو ملقى على الأرض دون حراك أمام محلات تجارية بجي الروابي.

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله شخص مصاب وملقى على الأرض في وجود امرأة، فقد باشرت الجهات المختصة بمحافظة جدة الحادثة بتاريخ 2/‏ 11/‏ 1442هـ، واتضح أنهما مواطنان في العقد الرابع من العمر، وبسبب خلاف عائلي بينهما تعرض الرجل لإصابة طفيفة في الرأس، وهو بصحة جيدة وجرى إيقافهما، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.