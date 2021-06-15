بالفيديو.. موجة حرٍّ خطرة تجتاح الجنوب الأمريكي

المصدر: البيان الإلكتروني

تجتاح موجة حر خطيرة الجنوب الغربي الأمريكي وستستمر في الازدياد هذا الأسبوع، وسط أسوأ حالة من الجفاف في التاريخ الحديث لغرب الولايات المتحدة، وفق ما ذكرت شبكة cbs news .

وحذرت الشبكة من أن الحرارة المرتفعة والجفاف سيؤدي إلى اندلاع حرائق كبيرة، مبينة أن 27% من المنطقة تعاني من الجفاف، وهي أعلى نسبة يتم تسجيلها منذ حوالي 20 عاما، وكانت النسبة بلغت 11% العام 2000.

وسبب موجة الحر هذه هي "قبة حرارية" كبيرة ذات مستوى علوي تتمركز من جبال روكي وصولا إلى كندا، وموجة الحر هذه تتجه غربا نحو كاليفورنيا يومي الأربعاء والخميس.

وقالت شبكة CNN إن حرائق الغابات المتعددة تسببت في عمليات إخلاء في ولايتي كاليفورنيا وأريزونا خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد احتراق أكثر من 1500 فدان من الغابات وسط ارتفاع درجات الحرارة.

وأكدت أنه من المتوقع أن تتفاقم موجة الحر الشديدة في الأيام المقبلة، مشيرة إلى أنه تم إخطار أكثر من 48 مليون شخص في جميع أنحاء الغرب للتنبه إلى خطر الحرائق.