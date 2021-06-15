ضبط شحنة كوكايين في بورتوريكو بقيمة 31.5 مليون دولار

المصدر: د ب أ

ضبطت السلطات في بورتوريكو شحنة كوكايين ضخمة تبلغ قيمتها السوقية نحو 5ر31 مليون دولار في قارب قبالة الساحل الشرقي للجزيرة، حسبما ذكر مفوض الشرطة أنطونيو لوبيز فيجيروا أمس الاثنين.

وقال المسؤول فى بيان صحفي نقلته وسائل الإعلام المحلية انه تم ضبط إجمالى 1750 كيسا من الكوكايين "في ضربة ناجحة ضد الاتجار بالمخدرات".

ويوم أول امس الأحد، رصدت سفينة تابعة لخفر السواحل قاربا كان يبحر من دون أضواء بالقرب من مجتمع يابوكوا (نحو 65 كيلومترا جنوب شرق العاصمة سان خوان).

وألقت السلطات القبض على فنزويلي وشخص آخر من جمهورية الدومينيكان واثنين من بورتوريكو.