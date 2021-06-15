بالفيديو.. الصين تختبر طائرة مسيّرة عملاقة

المصدر: البيان الإلكتروني

انتشر مقطع فيديو لطائرة صينية مسيرة شبيهة بالطائرة الروسية "أن 2" على منصة "يوتيوب"، وهي تحلق في السماء، لتقوم بالهبوط بعد رحلة لها عن طريق التحكم عن بعد في إحدى المطارات العسكرية الصينية.

وأظهر المقطع عملية إعداد الطائرة واختبارها من قبل الخبراء في الجيش الصيني، وتعد هذه الطائرة الصينية التي تسمى " فيهونغ 98" شبيهة ومطابقة لطائرة "أن 2" الروسية القديمة، بحسب وكالة "سبوتنيك".

وتقوم الصين باختبار الطائرة بدون إشراك الطيارين، وذلك من خلال ابتكار برنامج يعطي فرصة للتحكم عن بعد بالطائرات الصغيرة والكبيرة.

ونجح الخبراء الصينيون بتسيير الطائرة عبر برنامج التحكم البعيد، بالإضافة إلى نجاح عملية الهبوط التي تعد المرحلة الأصعب.

يذكر أن الطائرة الصينية " فيهونغ 98" استخدمت للمرة الأولى العام 2018 بعد أن نالت الصين الموافقة الرسمية الروسية بإنتاج هذا الطراز من الطائرات المشابهة للطائرة الروسية "أن 2".