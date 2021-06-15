العثور على جثة خنزير في حمولة قمح مستورد من فرنسا بالجزائر

المصدر: البيان الإلكتروني

تم اكتشاف جثة خنزير نافق في حمولة قمح مستورد من فرنسا بالجزائر، وفق ما ذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية.

وقد عثر على جثة الخنزير عند تفريغ حمولة إحدى الشاحنات بوزن أكثر من 2680 قنطار من القمح الليّن بمخازن تعاونية الحبوب والبقول الجافة بالمنطقة الصناعية في ولاية سعيدة قادمة من ميناء وهران.

وعلى إثرها، تم تبليغ الهيئات المعنية، منها مصالح مديرية التجارة لولاية سعيدة والأمن الوطني والدرك الوطني لمعاينة المنتوج المستورد من باخرة “ليدي ليلي” الفرنسية، بعد استقبال شحنات القمح اللين انطلاقا من ميناء وهران إلى سعيدة منذ تاريخ 12 يونيو الجاري.

وقد تم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية من طرف الهيئات المعنية، حيث تم تشميع مخازن تعاونية الحبوب والبقول الجافة بسعيدة خوفا من استهلاك ذات السلعة.

وحسب "النهار" فإنه سيتم إعادة ذات الشحنة إلى ميناء وهران من خلال محضر رسمي خلال هذا الأسبوع.