قطارات النوم.. رحلة ساحرة عبر أوروبا

المصدر: (برلين - د ب أ)

رحلة رومانسية ساحرة أن تغفو على متن قطار رابض في مدينة وتستيقظ في مدينة أخرى، يحدث هذا في قطارات النوم التي تقطع القارة الأوروبية وهي لا تكلف كثيراً مثلما يُعتقد.

تجربة قطار النوم الكلاسيكي: بالنسبة لمن يستقلونه للمرة الأولى لا يمكن أن تكون أكثر كلاسيكية من قطار «نايت جيت» التابع للسكك الحديد النمساوية، والذي يقدم عربات نوم وعربات متعددة الأسِرَّة مرصوصة فوق بعضها في مجموعة مختلفة من الخطوط عبر غرب أوروبا في الأساس. وأصبح من الأسهل عن ذي قبل النوم في برلين والاستيقاظ في فيينا أو استقلال القطار في ميونخ والسفر عبر الألب إلى روما أو ميلانو أو فينيسيا.

شبكة مسارات «نايت جيت» متوافرة عبر الإنترنت كخريطة، ومن المتوقع أن تزيد في السنوات المقبلة لتتوسع أكثر إلى الغرب.

من بحر الشمال إلى الألب: استقلال قطار يكون أبطأ ولكن وسيلة أفضل لمعرفة البلد أكثر من الطيران من وإلى مراكزها الكبرى. يتيح قطار «ألبن-سيلت ناخت إكسبريس» الخاص للركاب معرفة ألمانيا انطلاقاً من بحر الشمال نزولاً مباشرة إلى المنتصف إلى الألب في الجنوب وهناك محطة في سالزبورج بالنمسا.