دراسة تهدم مفاهيم قديمة عن تكاثر البشر على المريخ

المصدر: البيان الإلكتروني

نجحت دراسة حديثة في هدم مفاهيم قديمة عن تكاثر البشر على الكواكب الأخرى غير الأرض، موضحةً أن البشر سيكونون قادرين على التكاثر على سطح المريخ.

وقال العلماء الذين قاموا بالدراسة في جامعة ياماناشي اليابانية إن الحيوانات المنوية يمكن أن تعيش هناك لمدة تصل إلى 200 عام، مؤكدين عدم صحة التصور القديم الذي يزعم أن الإشعاع الفضائي من شأنه أن يفسد الحمض النووي للإنسان ويجعل التكاثر مستحيلاً.

واعتمدت الدراسة الحديثة، التي نشر تفاصيلها موقع صحيفة "الشرق الأوسط"، نقلاً عن صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، على إبقاء حيوانات منوية لفئران في محطة الفضاء الدولية ست سنوات، ليتم اكتشاف أنها لا تزال تتمتع بالحياة في تلك الظروف.

ووُضع السائل المأخوذ من 66 فأراً في أكثر من 30 زجاجة صغيرة عام 2012، ثم اختار العلماء الثلاثة الأفضل من بينها، وأطلقوها في صندوق إلى محطة الفضاء الدولية حيث تعرضت لإشعاع الفضاء المفرط.

وأعيد الصندوق إلى الأرض عام 2014 للنظر في النتائج، وأرسل الصندوق إلى محطة الفضاء الدولية مرة أخرى قبل أن يعاد إلى الأرض عام 2019، فوجد العلماء أن الحيوانات المنوية للفئران لا تزال سليمة.