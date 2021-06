أغلى ميم "إن إف تي" لكلب بأربعة ملايين دولار

المصدر: إعداد: فاتن صبح

حقق ميم "دوغي" الشهير أربعة ملايين دولار أمريكي ليتربع على عرش أغلى الأعمال المحفوظة برموز غير قابل للاستبدال (NFT) متفوقاً على "تشارلي عض إصبعي" و"الفتاة الكارثة" اللذين بيعا بأقل من مليون دولار.

وتم شراء الميم، وفق ما ذكر موقع "هايب بيست"، من قبل "زورا" عبر حساب " @pleasrdao" مقابل 1696 بعملة الإيثيريوم المشفرة التي تعادل 4 ملايين دولار.

وقال دون كالدويل، رئيس التحرير المشرف على موقع " Know Your Meme ": نحن سعداء لكوننا جزءاً من هذا الإنجاز في تاريخ الإنترنت. إن كان أي ميم يستحق بأن يسجل الرقم القياسي في عالم الرموز غير القابلة للاستبدال فإنه (دوغي) حتماً." وأشار كاردويل كذلك إلى أن دوغي "يعتبر من الميمات الأكثر رمزية في تاريخ الإنترنت". ويذكر أنه فاز بلقب " Know Your Meme " للعقد عام 2019.

من جهتها أتسوكو ساتو، مالكة "شيبا إينو" أعربت عن مدى دهشتها لتحول الصورة إلى ظاهرة ثقافية. وقالت في بيان لا: " لقد التقطت صورة للكلب من أجل تجديد مدونتي، وعادة ما التقط العديد من الصور كل يوم، لذا لم يكن هناك من شيء غير اعتيادي يومها. وتعشق (كابوسو) الصور، وتحب أن تتوجه عدسة الكاميرا نحوها."

كما أكدت ساتو أنها حين عرفت بدايةً عن ميمات كابوسو شعرت بكثير من الدهشة، وعلقت بالقول: "أرعبتني فكرة أن تنتشر صورة التقطها عرضاً من أجل مدونتي حول العالم."

يشار إلى أن العائدات سترسل إلى عدد من الجمعيات الخيرية بما فيها الصليب الأحمر الياباني وبرنامج الأغذية العالمي.