صحفي ماليزي يفوز بجائزة بولتزر عن تغطية جائحة "كوفيد 19"

المصدر: إعداد: فاتن صبح

تغطية أخبار الجائحة كانت التحدي الأصعب والأكثر استيفاءً لشروط حياته المهنية ككل، هكذا يقول إد يونغ، الصحفي الماليزي الحائز على جائزة بولتزر عن "سلسلة من المقالات الواضحة والحاسمة المتعلقة بجائحة (كوفيد 19) التي تنبأت بمسار المرض ووالفت التحديات المعقدة التي تواجه البلاد وأضاءت على مكامن فشل الحكومة الأميركية وقدمت محتوى واضحاً ومفهوماً عن التحديات العلمية والبشرية التي فرضتها الأزمة"، بحسب موقع الجائزة.

وذكر موقع "تشانل نيوز آسيا" أن يونغ، المقيم في واشنطن ويعمل كاتب مقالات معتمد في مجلة "ذا أتلانتك"، نشر تغريدةً عبر تويتر قال فيها: " لقد قمت بأفضل ما يمكن لمنح القراء منصة ثابتة لإدراك أزمة تتحدى المنطق. وأشعر بالحزن لضرورة نشر مثل تلك القصص لكني آمل بأن تكون قد أحدثت فارقاً."

ولفت يونغ كذلك إلى "امتنانه لنحو 300 مصدر معلومات أعطوا من وقتهم لمشاركة خبراتهم خلال عام لم يكن لدينا جميعاً إلا الوقت القليل" على حدّ تعبيره.

وأكد أنه سيقتسم مبلغ 15000 دولار للجائزة مع الأشخاص الذين عملوا على قصصه في 2020، بمن فيهم المحررون ومدققو الحقائق والفنانون.

وقال في الإطار:" ما كان يمكن أن أقوم بعملي لولا الأشخاص الرائعين في أتلانتك الذين خلقوا مجتمعين بيئة تجعل الفوز بالجوائز ممكناً."

ويشير موقع جائزة بولتزر إلى أن جائزة التقارير التوضيحية تقدّر "النموذج المميز للتقارير التوضيحية التي تسلط الضوء على موضوع مهم ومعقد، وتبين براعة الكتابة والتقديم الواضحين باستخدام أية أداة صحافية متوافرة."