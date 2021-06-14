مدينة فلوريدا تبيع برجها المائي عن طريق الخطأ

المصدر: إعداد: فاتن صبح

مقابل 55 ألف دولار فقط باعت فلوريدا برج مياه المدينة، مما خلق ضجة كبرى على مواقع التواصل الاجتماعي وبين السكان والشخصيات السياسية. إلا أن الشاري لحسن الحظ، وافق بحسب ما ذكر موقع "ألاباما" على إعادة حق الملكية.

وبدأت القصة العام الماضي، حين تقدم بوبي ريد من مجلس المدينة واستفسر عن المبنى الصغير ذي المرآب عند قاعدة برج الماء. وقد كان يستخدم كمخزن لمختلف دوائر المدينة، غير أن ريد كان يأمل بأن يستخدمه كنادٍ رياضي. وبدأت المحادثات مع مجلس المدينة الذين كانت لديهم مهمات محددة لإتمامها مثل الإفصاح عن فائض المبنى وتفريغ الأرض. وفي أبريل المنصرم قرر المجلس برئاسة مدير إعادة تنمية المجتمع كريس أندرسن بيع المبنى لريد بحجة، وعلى حدّ تعبير أندرسن "أنه لا يرى سبباً يمنع بيع الموقع لأهداف تجارية". ووافق المجلس بالإجماع على البيع مقابل مبلغ 55 ألف دولار.

وأشار عضو مجلس المدينة بلايك بيل بعد العلم بأن الوصف القانوني للموقع يتضمن البرج المائي بكليته، بأنه سعيد بنية ريد إعادة تطوير المبنى لكنه مستاء لحجم الأخطاء المرتكبة سيما بأنه يعتقد بأن المدينة خسرت الكثير من مواقف السيارات ضمن العملية.

وفي حين أقر ريد بخطأ المدينة، رفض التعليق على الوضع. وأظهرت السجلات الرسمية للمجلس عقد بيع مشفوع بضمان موقع في مايو الماضي يعيد البرج إلى المدينة.