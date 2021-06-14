الصحة الكويتية تتوعد المسيئين لكوادرها بعد وفاة مواطنة في العناية المركزة

المصدر: البيان الإلكتروني

تقدمت وزارة الصحة الكويتية بخالص المواساة والعزاء من ذوي إحدى المواطنات الكويتيات التي توفيت في العناية المركزة في مستشفى جابر، مشيرة إلى أنها تعرب في الوقت ذاته عن شديد أسفها إزاء ما تم تداوله من تطاول وإساءة على الكوادر الطبية الوطنية المعالجة، من قبل أحد أقربائها عبر مقطع فيديو متداول.

وأكدت الوزارة في بيان بأن الكوادر الطبية، وأطباء العناية المركزة في مستشفى جابر وسائر المستشفيات من الكفاءات المخلصة، التي آلت على نفسها التصدي للوباء بكل تفاني، مشددة على أنهم كانوا ولا يزالون الحصن الحصين لحفظ أمن البلاد الصحي، بارين بقسهم، مؤدين لرسالتهم بكل اقتدار ومهنية، ووفق البرتوكولات العلاجية المتبعة والمعتمدة. وفقاً لصحيفة "القبس" الكويتية.

وأعلنت بأنها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أوجه الإساءة التي طالت كوادرها، مع التأكيد على حق الجميع في اتباع الأطر القانونية حال استشعار وجود شهبة تقصير أو إهمال، متمنين الصحة والسلامة للجميع.