بالفيديو.. مصرع طالبة مصرية سقط عليها لوح خشبي

المصدر: البيان الإلكتروني

لقيت طالبة في الثانوية العامة في مصرتُدعى داليا الخواجة، مصرعها أمس السبت، إثر سقوط لوح خشبي على رأسها، أثناء مرورها بالقرب من عمارة تحت التشطيب،في شارع عاطف السادات في مدينة شبين الكوم، بمحافظة المنوفية.

وكانت الطالبة برفقة اثنتين من صديقاتها، حيث سقطت جثة هامدة، في موقف محزن سجلته كاميرات المراقبة في محيط الحادث.

وتداول المئات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات «فيسبوك»، من أبناء محافظة المنوفية، مقطع فيديو يظهر الواقعة، مطالبين بالتحقيق مع المقاول الذي يقوم بتشطيب العقار، باعتبار أنه مسؤول عن وقوع الحادث، الذي نجم عنه مصرع الطالبة.