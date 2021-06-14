الرئيس البرازيلي لمستهجِنيه داخل طائرة: يجب أن تسافروا على الحمير

المصدر: البيان الإلكتروني

رد الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، على بعض منتقديه الذين أطلقوا صيحات الاستهجان ضده، أثناء تواجده داخل طائرة، قبل افتتاحه أحد المشاريع في البلاد، بقوله "يجب أن يسافروا على الحمير".

وأثناء زيارة بولسونارو لولاية إسبيريتو سانتو الجنوبية الشرقية، لافتتاح مشروع أشغال عامة، أخذ بولسونارو لحظة من وقته في المطار كي يدخل لفترة وجيزة طائرة مغادرة ويلقي التحية على الركاب، بحسب وكالة "فرانس برس".

متظاهر يحمل لافتة مكتوب عليها بولسونارو إلى الخارج، الانتخابات العامة الآن! أثناء احتجاجات ضد الرئيس البرازيلي الحالي جويير بولونارو في ريو دي جانيرو، البرازيل، 13 يونيو 2020.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لمنتقدي بولسونارو الموجودين في خلفية الطائرة، وترديدهم شعارات احتجاجية على الرئيس البرازيلي، بما في ذلك "اخرج يا بولسونارو!" و"مجنون الإبادة الجماعية!".

وردا منه على صيحات الاستهجان ضده، أزال بولسونارو قناع وجهه للمزاح، قائلا: "هؤلاء الأشخاص الذين يرددون "اخرج يا بولسونارو يجب أن يسافروا على الحمير".

وتحولت حلقة الطائرة إلى مادة رائج على "تويتر" في البرازيل، تحت هاشتاغ "ForaBolsonaro" (اخرج يا بولسونارو).

ولم يرد مكتب الرئيس على الفور على طلب للتعليق.

وكان الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، شارك مقطع مصور له عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، وهو يلتقط صورة "سيلفي" مبتسما في مقدمة الطائرة.

وسبق لبولسونارو أن انتقد مرارا الكمامات الطبية وعمليات الإغلاق واللقاحات لمكافحة فيروس "كورونا" المستجد، وبدلا من ذلك يروج لعقار "الكلوروكين"، على الرغم من الدراسات التي أظهرت أنه غير فعال ضد مرض "كوفيد-19".

وارتفع معدل الرفض ضد الرئيس البرازيلي بشكل حاد، بالتزامن عدد وفيات "كورونا" في البلاد، وأصبح المعارضون مستعدين بشكل متزايد للنزول إلى الشوارع احتجاجا على الوباء.